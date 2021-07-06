Новости мира: в Китае изолировали город из-за 5 случаев заражения коронавирусом

В Китае власти изолировали целый город всего из-за 5 случаев заражения коронавирусом. Населенный пункт на юго-западе страны был полностью отрезан от мира, перекрыты все подъездные дороги, жителей не выпускают за пределы города. Туда прибыло 900 медиков, которые должны отследить все контакты зараженных и выявить потенциальных заболевших. В городе готовят поголовное тестирование на коронавирус.

В Тбилиси попытка провести запрещенный властями гей-парад закончилась побоищем. На встречу людям с радужными флагами и символикой Евросоюза вышла колонна противников ЛГБТ-движения. Началась массовая драка. Власти были вынуждены стянуть к центру столицы отряды спецподразделений. Но стражи порядка опоздали. Противники однополых отношений успели в клочья разорвать несколько флагов, побить участников парада и даже бросить взрывное устройство в здание, где расположен офис местного ЛГБТ-движения.

Российский бизнесмен Антон Зингаревич купил футбольный клуб в Болгарии. Он стал владельцем 99% акций команды "Ботев" из города Пловдива. Сумма сделки держится в секрете. Зато известно, что с 2016 по 2019 год Зингаревич находился в розыске по подозрению в мошенничестве с банковскими кредитами. Правда, позднее все обвинения были сняты. Что касается клуба "Ботев", то он выступает в высшем дивизионе чемпионата Болгарии. В прошлом сезоне команда претендовала на путевку в Лигу конференций, но для этого ей не хватило нескольких очков.

Великобритания объявила об отмене антиковидных ограничений с 19 июля. Премьер страны Борис Джонсон объявил, что с этого дня ношение масок перестанет быть обязательным, а все заведения, в том числе ночные клубы, снова откроются для посетителей. Также будет отменено ограничение количества людей на массовых мероприятиях, как на открытом воздухе, так и в помещениях. При этом власти советуют все же не пренебрегать средствами защиты в тех местах, где людей слишком много и нет возможности соблюдать дистанцию.