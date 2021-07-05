Гавана примет меры для соблюдения прав туристов из России на Кубе – МИД РФ

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Гавана примет все требующиеся меры для соблюдения прав российских туристов. Такое заявление сделал посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья во время разговора в МИД РФ.

"5 июля в МИД России состоялась беседа с послом Кубы. Его внимание было обращено на сложившуюся непростую ситуацию с российскими туристами на Кубе, которые прибыли в последние дни на отдых в Варадеро и в настоящее время находятся на самоизоляции в гостиницах по причине положительных результатов взятых кубинской стороной ПЦР-тестов на COVID-19", – рассказали в российском МИД.

В дипведомстве добавили, что страны выразили готовность максимально оперативно решать возникшую проблему для обеспечения туристам соответствующих их ожиданиям условий.

Также обсуждалась необходимость защиты прав и интересов людей, оказавшихся в сложной ситуации. Представитель кубинской стороны заверил, что власти примут для этого необходимые меры.

Ранее в АТОР прокомментировали ситуацию с российскими туристами на Кубе. Там сообщили, что россиянам, у которых выявили коронавирус, не полагаются компенсации за сорванный отдых.

