Новости мира: Саркози приговорили к 1 году тюрьмы по делу о незаконном финансировании

Николя Саркози приговорили к году лишения свободы по делу о перерасходе денег во время предвыборной компании 2012 года. Это уже второй обвинительный приговор бывшему президенту Франции за последние полгода. Срок Саркози будет отбывать дома. При этом он будет обязан носить специальный электронный браслет. Кроме того, бывший французский лидер заплатит штраф в размере 3 750 евро.



Супруга бывшего главы Елисейского дворца Карла Бруни не посчитала приговор мужу поводом менять свои планы. Почти сразу после решения суда по делу Саркози она опубликовала видео со своим участием в модном показе. Бруни вышла на подиум как ни в чем не бывало и получила свою порцию аплодисментов. Приговор мужу она пока не комментировала.

В тюрьмах Эквадора объявлено чрезвычайное положение. Это произошло после того, как в одной из колоний заключенные устроили беспорядки. Практически все они были вооружены пистолетами, ружьями и даже гранатами. Оказалось, что отношения выясняли между собой местные группировки "Лос Лобос" и "Лос Чонерос", которые, как считают местные СМИ, связаны с мексиканскими наркокартелями. В итоге 116 человек погибли, причем минимум пять человек были обезглавлены, более 80 получили ранения. Чтобы восстановить контроль над тюрьмой, понадобилось 400 полицейских.

Ким Чен Ын появился на съезде коммунистической партии КНДР в новом облике. Корейский лидер вошел в зал с зачесанными назад волосами вместо традиционной стрижки-площадки. Несколько ошеломленные партийные функционеры, тем не менее, встретили вождя бурными аплодисментами. В Сети уже шутят, что Ким Чен Ын скопировал свою новую прическу с главного героя фильма Крестный отец.

В Турции пьяный мужчина несколько часов искал в лесу сам себя. Пятидесятилетний Бейхан выпивал с друзьями на полянке, но внезапно поднялся и скрылся в чаще. Спустя некоторое время его приятели забеспокоились и вызвали полицию. Вскоре к поискам подключились волонтеры и местные жители. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы один из поисковиков не выкрикнул имя потерявшегося. После этого один из мужчин, который старательно осматривал заросли кустов, обернулся и сказал: "Подождите, но ведь Бейхан – это я".

На дорогах одного из датских городов появилась 3D-разметка. Полоски пешеходной зебры нарисованы таким образом, что кажутся установленными на проезжей части бетонными блоками. Очень реалистичная оптическая иллюзия заставляет водителей невольно притормаживать. Идея не нова. Подобную технологию уже опробовали в Исландии, Австралии и Таиланде.

Во Флориде мужчина спас соседей от аллигатора. Рептилия вылезла из местного пруда и спокойно разгуливала по дворам, пугая людей. Но один из местных жителей не растерялся. Мужчина перевернул мусорный бак и загнал в него опасного хищника, после чего откатил его обратно к водоему. Теперь он настоящий герой соцсетей. Ему посвящают песни и зовут жить в Австралию, где на воле гуляет много опасных зверей.