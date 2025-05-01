Новости мира: в Венесуэле подняли большую копию Знамени Победы

В Венесуэле подняли самую большую копию Знамени Победы. Об этом сообщило российское посольство. Торжественная церемония прошла на одной из самых высоких точек Каракаса. Размер копии Знамени составил 25 на 11 метров. Оно развевается на 35-метровом флагштоке. По словам главы венесуэльского МИД, таким образом народ Боливарианской Республики выражает уважение гражданам СССР, которые погибли на войне.

Автомобиль въехал в группу школьников в городе Осака на западе Японии. Семеро детей пострадали, у одной девочки тяжелые травмы. Водителя задержали. Как сообщают местные СМИ, на допросе 28-летний мужчина признался, что сделал это намеренно. С его слов, ему все надоело, поэтому он врезался в толпу детей у начальной школы.

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