Российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник". Такое заявление сделал Владимир Путин.

По словам президента, это стало ответом на удары по нашей территории американским и британским оружием. Повлияли также планы США по производству ракет средней и меньшей дальности.

Путин заявил, что украинский кризис после удара Киева западными ракетами приобрел глобальный характер. Россия будет зеркально отвечать на эскалацию конфликта. Президент подчеркнул, что объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших ракетных комплексов будут определяться, исходя из угроз для страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.