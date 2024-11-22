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22 ноября, 08:45

Политика

Российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник"

Российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник"

Путин заявил, что украинский кризис приобрел глобальный характер

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Российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник". Такое заявление сделал Владимир Путин.

По словам президента, это стало ответом на удары по нашей территории американским и британским оружием. Повлияли также планы США по производству ракет средней и меньшей дальности.

Путин заявил, что украинский кризис после удара Киева западными ракетами приобрел глобальный характер. Россия будет зеркально отвечать на эскалацию конфликта. Президент подчеркнул, что объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших ракетных комплексов будут определяться, исходя из угроз для страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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