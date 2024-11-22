22 ноября, 08:45Политика
Российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник"
Российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник". Такое заявление сделал Владимир Путин.
По словам президента, это стало ответом на удары по нашей территории американским и британским оружием. Повлияли также планы США по производству ракет средней и меньшей дальности.
Путин заявил, что украинский кризис после удара Киева западными ракетами приобрел глобальный характер. Россия будет зеркально отвечать на эскалацию конфликта. Президент подчеркнул, что объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших ракетных комплексов будут определяться, исходя из угроз для страны.
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