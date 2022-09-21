Новости часа: мэр Москвы сообщил о дополнительной поддержке добровольцев в зоне СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мэр Москвы сообщил о дополнительной поддержке добровольцев в зоне спецоперации и их семей.

Подлежащих мобилизации граждан проинформируют бумажной повесткой, прокомментировали в военном комиссариате Москвы. Основная часть мобилизованных в РФ, по прогнозам, будет из центральных и западных регионов страны. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Никаких решений об изменении статуса СВО и введении военного положения не было. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.