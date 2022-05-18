Покупатели будут искать альтернативу, если в Европе введут пошлины на нефть РФ – Песков

Если в Европе введут пошлины на нефть РФ, то покупателям придется больше платить и искать альтернативу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

450 дополнительных авиарейсов в неделю согласовали до Турции на лето, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Доля устройств Apple на российском рынке сократится в два раза до конца 2024 года. Об этом рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.