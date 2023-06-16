Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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16 июня, 18:15

Экономика

Путин выступил на ПМЭФ с рекордно длинной речью

Путин выступил на ПМЭФ с рекордно длинной речью

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Владимир Путин выступил на Петербургском экономическом форуме с рекордно длинной речью. Он говорил больше часа, затронув все ключевые темы – от Украины до конкретных мер поддержки населения и бизнеса.

Президент РФ рассказал об успехах, которых удалось достичь в экономике за прошедший год. Уровень бедности сокращается, безработица на минимальном уровне, снижается инфляция. Глава государства поставил задачу – обеспечить опережающий рост доходов граждан и сообщил об увеличении МРОТ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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