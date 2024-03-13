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13 марта, 10:45

Политика

Владимир Путин дал интервью для "России 1" и РИА Новости

Владимир Путин дал интервью для "России 1" и РИА Новости

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Создание инженерных школ, подготовка сильных кадров и повышение инновационного потенциала экономики страны – это цели, над которыми России нужно работать и которые позволят продвинуться в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира. Об этом Владимир Путин сказал во время большого интервью Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и агентства РИА Новости.

Президент РФ отметил, что одна из главных задач на данный момент – это повышение производительности труда в РФ, необходимо увеличить инновационное начало экономики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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