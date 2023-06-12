Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, где вручил награды участникам специальной военной операции, которые проходят лечение.

Несколько бойцов были награждены орденами Мужества. Также президент РФ лично вручил награду "Героя России" командиру стрелкового взвода Юрию Желанову. Он получил несколько ранений в сражении, но смог вырваться из окружения украинских боевиков и вывести других российских военных из-под обстрелов.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

