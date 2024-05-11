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11 мая, 06:15

Политика

Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России

Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России

Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства РФ

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Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России. 9 мая проект документа поддержали в Госдуме.

Теперь глава кабинета министров должен представить Путину предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти и кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров. Утверждать их будет нижняя палата парламента. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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