Путин и Собянин открыли концерт в "Зарядье"

Парк "Зарядье", как и столица, отметил День рождения. Уже пять лет парк является центром притяжения для москвичей и гостей города.

В честь первого юбилея "Зарядья" запланировали большую концертную программу. Открыли концерт Владимир Путин и Сергей Собянин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.