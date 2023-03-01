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Путин и Собянин открыли заключительный участок Большой кольцевой линии метро

Путин и Собянин открыли заключительный участок Большой кольцевой линии метро

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1 марта 2023 года Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена. В эксплуатацию введены девять последних станций кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

По словам Собянина, создание БКЛ стало одним из крупнейших в мире проектов в сфере строительства метро. Он отметил, что каждая станция новой линии имеет свой уникальный дизайн.

Также известно, что вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным в течение пяти дней. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города. Это станет подарком москвичам в честь открытия Большого кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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