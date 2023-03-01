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Общество

Набор волонтеров ко Дню Победы начался в Москве

Набор волонтеров ко Дню Победы начался в Москве

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Набор волонтеров ко Дню Победы начался в Москве. Волонтеры будут участвовать в сопровождении шествия "Бессмертного полка", на парадах Победы, в благоустройстве памятных мест и воинских захоронений, в поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны, в проведении всероссийских акций "Георгиевская ленточка", "Сад памяти" и других.

В этом году волонтеры будут поздравлять не только ветеранов ВОВ, но и героев СВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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