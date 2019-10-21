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21 октября 2019, 16:15

Общество

Россияне назвали Штирлица лучшим кандидатом в президенты среди киногероев

Россияне назвали Штирлица лучшим кандидатом в президенты среди киногероев

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Россияне выбрали киногероев, которые могли бы занять пост президента России. Штирлиц и профессор Преображенский стали лидерами соцопроса.

Также хорошими политиками, по мнению граждан, могли бы стать Данила Багров из фильма "Брат" и Семен Семеныч Горбунков из "Бриллиантовой руки". Как рассказали опрошенные, все они обладают необходимыми для лидера качествами – честны, образованны, компетентны и близки к народу.

Почему так популярны эти герои? И что еще влияет на выбор россиян? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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