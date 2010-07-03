Гостям стенда Москвы на форуме в "Сколкове" покажут уникального цифрового помощника

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Цифровой помощник MIA будет встречать гостей стенда правительства Москвы на международном форуме "Открытые инновации", который пройдет в "Сколкове" с 21 по 23 ноября. Об этом сообщили в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития.

Интерактивная инсталляция будет представлена впервые. Она расскажет посетителям о Московском инновационном кластере и основных столичных проектах в сферах здравоохранения, образования, культуры и бизнеса. Посетители смогут свободно взаимодействовать с цифровым помощником – к MIA будет достаточно приложить бейдж участника форума.

Ранее департамент культуры города Москвы напомнил о том, что 30 октября в столице пройдет акция "Офлайн-среда". Известные блогеры и представители популярных интернет-сообществ расскажут москвичам о путешествиях, искусстве, спорте и животных. Всего запланировано 74 встречи. Вход на все мероприятия бесплатный, однако на некоторые встречи нужно предварительно зарегистрироваться.

