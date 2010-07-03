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Москва 24

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Общество

10:31

Москвичи смогут встретиться с популярными блогерами на акции "Офлайн-среда"

город досуг культура общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Акция "Офлайн-среда" пройдет 30 октября в культурных центрах столичного департамента культуры. Известные блогеры и представители популярных интернет-сообществ расскажут москвичам о путешествиях, искусстве, спорте и животных. Всего запланировано 74 встречи.

Вход на все мероприятия бесплатный, однако на некоторые встречи нужно предварительно зарегистрироваться. Программа опубликована на сайте дирекции по развитию культурных центров, уточняет официальный сайт мэра Москвы.

"На встречи придут блогеры, представители онлайн-сообществ, а также люди, за творческой и профессиональной жизнью которых в соцсетях следят многие интернет-пользователи. Уникальность проекта в том, что горожане смогут пообщаться с блогерами и задать им интересующие вопросы лично, а не в виртуальном пространстве", – отметили в ведомстве.

Акция "Офлайн-cреда" пройдет в столице в пятый раз. Предыдущая встреча состоялась в мае 2019 года. В прошлом году было проведено более 200 подобных встреч.

Ранее появилась информация о том, что с 21 по 23 октября в инновационном центре "Сколково" пройдет международный форум, на котором жители столицы смогут ознакомиться с новыми цифровыми решениями города в культуре, образовании, ЖКХ и связи, бизнесе.

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