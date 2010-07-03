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Политика

15:02

Путин поручил главе Красноярского края обратить особое внимание на нужды людей

власть общество политика

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Президент России Владимир Путин поручил главе Красноярского края Александру Уссу обратить особое внимание на нужны людей в связи с трагедией, передает РИА Новости.

Губернатор доложил главе государства о мерах по ликвидации ЧП и оказании помощи семьям погибших, пропавших без вести и пострадавших.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате прорыва дамб увеличилось с 27 до 44 человек. Четыре человека пребывают в тяжелом состоянии.

Пять дамб в Красноярском крае обрушились утром 19 октября. Волна из глины и камней, достигавшая пяти метров в высоту, снесла два рабочих общежития и хозяйственные постройке в поселке золотодобытчиков. Погибли 15 человек. Судьба пятерых остается неизвестной.

По факту разрушения пяти дамб возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Задержаны директор, начальник и мастер горного участка золотодобывающего предприятия.

Начальник участка признал свою вину в нарушении правил безопасности при проведении работ. Он подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и принимал участие в спасательных работах.

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