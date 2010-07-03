Собянин рассказал об открытии нового производства в Москве

14:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин осмотрел новую линию по производству гофрокартонной продукции на московском заводе компании Smurfit Kappa, который расположен в Царицыне.
"Я благодарен компании, которая зашла на одно из старейших промышленных предприятий Москвы. Здесь видно, что происходит промышленная революция: внедряется новая линия, автоматизация производства. И для Москвы очень важно, что это производство гофрокартона, бумажной упаковки. Все это приходит постепенно на смену пластику. Для экологии Москвы это очень важно", – сказал мэр столицы.
Генеральный директор АО "Смерфит Каппа Москва Союз" Стром Юн-Улов Патрик доложил главе города, что уже в начале 2020 года будет запущена новая производственная линия, аналогичная той, что запустили в текущем году. "Дальнейшее развитие будет связано с новым строительством", – отметил он.
Smurfit Kappa была образована в 2005 году за счет слияния ирландской компании Jefferson Smurfit Group и нидерландской Kappa Packaging. Сегодня это лидер на мировом рынке бумажной упаковки и европейском рынке упаковки из гофрокартона. В компании работают свыше 45 тысяч человек на 370 предприятиях в 35 странах мира.
В августе 2017 году компания приобрела московское предприятие по производству гофрокартона и гофротары – ОАО "Производственно-экспериментальная фабрика "Союз". Столичный завод Smurfit Kappa находится в Царицыне. Он производит различные виды упаковки, в том числе потребительскую, промышленную, а также упаковку для розничных сетей и для интернет-торговли. Кроме того, завод занимается упаковкой Bag-in-Box и POS-дисплеев.
Это предприятие полного цикла производства – от бумаги и картона до упаковки и переработки. Завод занимает 7% российского рынка гофрокартонной упаковки. Более 65% продукции потребляется в Москве. Среди основных клиентов – промышленные предприятия "Вимм-Билль-Данн", "Царицыно", "Дымов", "Ударница", "Кока-Кола" и другие.
В 2017 году правительство Москвы присвоило заводу статус промышленного комплекса. Это позволило получать льготы по налогу на прибыль, недвижимое имущество и землю.
В последние годы Smurfit Kappa модернизирует московское предприятие. Общий объем вложений в площадку достиг шести миллиардов рублей.
На предприятии установили современные паровые котлы, вырабатывающие 40 тонн пара в час, построен пожарный водонапорный узел. Полностью заменена одна из семи производственных линий. Производительность новой втрое выше и составляет 25 миллионов квадратных метров гофрокартона в год. В результате запуска создано 20 рабочих мест.
В установку новой производственной линии инвестировали 350 миллионов рублей. В том числе был закуплен станок по вырубке гофрокартона стоимостью 150 миллионов рублей, 100 миллионов из которых – это займ Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. После запуска новой линии объем выпуска гофрокартона на заводе увеличится на 20%. В перспективе планируется модернизировать и другие производственные линии завода.
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