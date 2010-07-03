МОЭК через суд взыскала с управляющей компании более 85 млн рублей долга

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"Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) взыскала через суд с "УК Экологический Фактор" (ЦАО) более 85 миллионов рублей долгов за тепловую энергию. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Суд апелляционной инстанции поддержал позицию МОЭК в споре о взыскании с управляющей компании в сфере ЖКХ "УК Экологический Фактор" более 85 миллионов рублей долга за тепло и горячую воду. Иск был о взыскании просроченной задолженности за 2015-2016 годы с "УК Экологический Фактор" (управляет 87 многоквартирными домами в Центральном административном округе Москвы). Судом исковые требования МОЭК были удовлетворены полностью", – сообщили в компании.

"УК Экологический Фактор" все равно подала жалобу в апелляцию, которая подтвердила обоснованность требований МОЭК.

Данная компания является одним из наиболее проблемных должников за энергоресурсы. Она входит в "Антирейтинг компаний-должников" МОЭК. Сейчас просроченная задолженность перед МОЭК составляет более 270 миллионов рублей.

Подан еще один иск о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию с "УК Экологический Фактор" за 2017-2018 годы на сумму более 97 миллионов рублей.

В пресс-службе МОЭК заявили, что ответчик в процессе слушания пытался затянуть рассмотрение спора. В частности, он заявил об отсутствии задолженности, о неверных начислениях, некорректном применении тарифа.

Суды поддержали позицию МОЭК и отклонили все доводы УК.