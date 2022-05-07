Путин поручил оказать помощь близким погибших из-за пожаров в Красноярском крае

Владимир Путин дал поручение принять меры по оказанию помощи родным и близким погибших в природных пожарах, а также тем, кто потерял жилье в результате распространения пожаров в Красноярском крае. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Аллея Славы станет главной площадкой празднования 9 Мая в Херсоне.

Военные оркестры Росгвардии поздравили москвичей с наступающим Днем Победы. Они выступили с концертами, посвященными Дню Победы, в столичных парках культуры и отдыха.

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