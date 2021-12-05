Российские футбольные фанаты продолжают бойкотировать матчи в знак поддержки болельщиков ЦСКА. Они уходят с трибуны во время игры.

Так, накануне опустели несколько секторов во время матчей "Спартака", "Локомотива", и, конечно, самого ЦСКА. Сегодня к акции планируют присоединиться болельщики "Динамо" и других клубов.

Протест называют ответом на действия полиции 28 ноября. Тогда после матча с "Зенитом" фанаты армейцев устроили файер-шоу. И в итоге, пока полиция со всеми разбиралась, более 400 человек несколько часов провели на стадионе и в отделениях.