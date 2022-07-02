Фестиваль искусств имени Чайковского проходит в Клину

В подмосковном Клину проходит Международный фестиваль искусств имени Петра Ильича Чайковского. Открыли его пианист Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета.

В программе фестиваля – сочинения Чайковского, а также музыкальные произведения Сергея Рахманинова. Также прозвучит знаменитый концерт композитора для фортепиано с оркестром номер два.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

