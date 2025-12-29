В Москве простились с актрисой Верой Алентовой

В Москве простились с народной артисткой России Верой Алентовой. Церемония прошла 29 декабря в Театре имени Пушкина.

Проводить актрису пришли близкие, коллеги и поклонники ее творчества. Венки прислали Владимир Путин, администрация президента и министерство культуры.

После прощания Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем режиссером Владимиром Меньшовым, который ушел из жизни в 2021 году.

