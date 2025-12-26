Актрису Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище рядом с супругом, советским и российским режиссером Владимиром Меньшовым. Прощание с ней пройдет в Театре Пушкина.

Вера Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с артистом Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но спасти не удалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.