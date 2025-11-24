Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 18:30

Спорт

Бомбардир московского "Спартака" Симонян скончался на 100-м году жизни

Бомбардир московского "Спартака" Симонян скончался на 100-м году жизни

Церемония прощания с футболистом Симоняном состоится 27 ноября

Церемония прощания с футболистом Симоняном состоится на "Лукойл-Арене"

Прощание с народным артистом РФ Владимиром Симоновым прошло в Театре Вахтангова

В Москве простились с актером Владимиром Симоновым

В Москве простились с легендой отечественного телевидения Юрием Николаевым

Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым прошла на Троекуровском кладбище

Коллеги телеведущего Юрия Николаева пришли попрощаться с ним на Троекуровское кладбище

Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с Юрием Николаевым

Прощанием с телеведущим Юрием Николаевым началось на Троекуровском кладбище в Москве

На 100-м году жизни скончался легендарный советский футболист и тренер Никита Симонян. Он был лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" и олимпийским чемпионом 1956 года в Мельбурне.

За свою тренерскую карьеру Симонян несколько раз приводил команды к чемпионским титулам и руководил национальной сборной СССР. Как отметил спортивный обозреватель Николай Яременко, Симонян был "патриархом российского футбола".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
утратыспортвидеоАлексей Лазаренко

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика