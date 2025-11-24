Бомбардир московского "Спартака" Симонян скончался на 100-м году жизни

На 100-м году жизни скончался легендарный советский футболист и тренер Никита Симонян. Он был лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" и олимпийским чемпионом 1956 года в Мельбурне.

За свою тренерскую карьеру Симонян несколько раз приводил команды к чемпионским титулам и руководил национальной сборной СССР. Как отметил спортивный обозреватель Николай Яременко, Симонян был "патриархом российского футбола".

