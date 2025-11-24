Церемония прощания с футболистом Симоняном состоится 27 ноября

Церемония прощания с футболистом Никитой Симоняном состоится 27 ноября на стадионе "Лукойл-Арена", сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

О смерти спортсмена стало известно накануне. В октябре он отметил свое 99-летие, а незадолго до этого был удостоен звания Героя Труда России.

Симонян был лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака", олимпийским чемпионом 1956 года и автором первого гола сборной СССР на чемпионате мира 1958 года. После завершения спортивной карьеры он работал тренером.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

