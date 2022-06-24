Прощание с Юрием Шатуновым состоится на Троекуровском кладбище 26 июня

Стало известно время прощания с Юрием Шатуновым. Оно состоится в это воскресенье, 26 июня. С 10:00 до 15:00 можно прийти в прощальный зал Троекуровского кладбища.

Похороны пройдут в закрытом режиме. Бывший солист группы "Ласковый май" умер в ночь на 23 июня от инфаркта в Домодедовской больнице. Ему было 48 лет. Медики боролись за жизнь Шатунова полтора часа. Друзья певца говорят, что перед смертью Шатунов был эмоционально и физически истощен из-за судебных тяжб, связанных с правами на композиции "Ласкового мая".

А жители Оренбурга приносят белые розы к интернату, где воспитывался Шатунов, там появился стихийный мемориал. Сейчас многие вспоминают самые популярные хиты Юрия Шатунова. Его имя в конце 1980-х в стране знал каждый. По сей день считается, что на концерте группы "Ласковый май" побывал каждый пятый житель Советского Союза.

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