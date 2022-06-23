Прощание с Шатуновым пройдет в два дня – директор артиста

Прощание с Юрием Шатуновым продлится два дня. Сначала с артистом простятся поклонники, а на следующий день – родственники и друзья. Даты обещают назвать в ближайшее время. Об этом заявил его директор.

Сердце Шатунова остановилось в машине скорой помощи на пути между двумя больницами. Последнее время он очень много работал, а свой последний концерт дал 20 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.