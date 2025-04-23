Прощание с Зурабом Церетели прошло в храме Христа Спасителя

23 апреля в храме Христа Спасителя прошло прощание с президентом Российской академии художеств, народным художником РФ Зурабом Церетели. Проводить мастера в последний путь пришли сотни людей. Коллеги и друзья рассказали про его заслуги перед искусством и страной. Прямую трансляцию с траурной церемонии провела ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

Знаменитый скульптор и художник ушел из жизни 22 апреля в возрасте 91 года. По словам его помощника Сергея Шагулашвили, причиной смерти стала остановка сердца.

Церетели известен своей работой над различными масштабными проектами в Москве и за ее пределами. В качестве художника он оформлял гостиничный комплекс "Измайлово", Новую сцену Большого театра, станции метро "Трубная", "Парк Победы" и другие знаковые сооружения. Также Церетели был главным художником XXII Олимпийских игр в Москве.

Как скульптор Церетели создал множество монументов. Среди самых известных его работ в Москве – памятник Петру I, "Дружба навеки" на Тишинской площади, скульптурное оформление мемориального комплекса на Поклонной горе.

Зураба Церетели похоронят рядом с супругой Инессой Андроникашвили в Дидубийском пантеоне в Тбилиси в субботу, 26 апреля.