17 января, 13:15

Культура

В театре МХТ имени Чехова простились с актером Игорем Золотовицким

Церемония прощания с ректором школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким завершилась на сцене МХТ имени А. П. Чехова. Проводить артиста в последний путь не только близкие и друзья, но и коллеги по сцене.

Золотовицкий умер 14 января на 65-м году жизни. Отпевание актера пройдет в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, после чего артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

