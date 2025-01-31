Новости регионов: на Камчатке туроператоры подняли цены на вертолетные экскурсии в 2 раза

На Камчатке туроператоры вдвое подняли цены на вертолетные экскурсии. Если в прошлом году тур в Долину гейзеров или на Курильское озеро стоил примерно 56 тысяч рублей, то сейчас около 100 тысяч. Подорожание связывают с ростом цен на топливо, а также с сокращением количества вертолетов. Темпы бронирования снизились, но туроператоры надеются, что экскурсии все равно раскупят.

Красноярск оказался лидером по числу жителей, которые довольны своей карьерой. Это показал опрос одного из сервисов размещения объявлений. 80% жителей города сказали, что довольны профессиональным развитием.

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