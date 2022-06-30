07:30
С 1 июля консульство Бельгии перестанет выдавать россиянам краткосрочные визы сроком до 90 дней. Сроки приостановки не уточняются, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на визовый центр страны.
Уточняется, что принимать документы будут только на студенческие визы, однократные рабочие визы, а также визы для воссоединения семьи и для членов семьи, которые сопровождают заявителей на рабочую визу и планируют прибыть в Бельгию до 31 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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