В Москве прошла церемония вручения медиапремии АТОР Le’TO-25

В Москве состоялась церемония вручения медиапремии АТОР Le’TO-25, где в специальной номинации "RUSSPASS Журнал. Россия в деталях" отметили лучший пользовательский контент о туризме.

Номинация собрала более 100 заявок от путешественников, но победитель был выбран один. Также на церемонии рассказали, что столица пользуется все большей популярностью у путешественников, и туристов в этом году станет больше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.