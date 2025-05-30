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30 мая, 22:30

Туризм

В Москве прошла церемония вручения медиапремии АТОР Le’TO-25

В Москве прошла церемония вручения медиапремии АТОР Le’TO-25

Количество бронирований туров на лето выросло на 15–25%

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В Москве состоялась церемония вручения медиапремии АТОР Le’TO-25, где в специальной номинации "RUSSPASS Журнал. Россия в деталях" отметили лучший пользовательский контент о туризме.

Номинация собрала более 100 заявок от путешественников, но победитель был выбран один. Также на церемонии рассказали, что столица пользуется все большей популярностью у путешественников, и туристов в этом году станет больше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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туризмвидеоЕкатерина Кузнеченкова

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