Москвичам рассказали, как добраться до Териберки

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Добраться из Москвы в Териберку можно на самолете. 2,5 часа до Мурманска, далее еще 2 часа на такси. Все вместе будет стоить около 5 тысяч рублей. На поезде немного дешевле, но придется провести в дороге более суток.

Самой дорогой получается поездка на машине – 30 часов и почти 10 тысяч на бензин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.