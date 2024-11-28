Китайцы начали массово планировать путешествия по России

В Китае составили идеальную программу путешествия по России, соответствующее видео уже завирусилось в соцсетях. Например, пара из Шанхая начинает свой медовый месяц в Москве. Они организовали целый тур по городу. Здесь они проведут три дня, еще два – в Санкт-Петербурге и еще четыре – в Мурманске.

Молодожены хотят погулять, посетить несколько музеев и, если повезет, увидеть северное сияние. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.