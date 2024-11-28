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28 ноября, 23:30

Туризм

Китайцы начали массово планировать путешествия по России

Китайцы начали массово планировать путешествия по России

Китайские туристы все чаще приезжают на новогодние праздники в Москву

Идеальную программу зимнего тура по России составили в Китае

Москвичам назвали популярные направления для путешествий на новогодние праздники

Молодежная антарктическая экспедиция стартовала в Москве

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Россияне совершили более 95 миллионов поездок внутри страны в этом году

Загородные дома стали популярным местом встречи Нового года для москвичей

Школьники и студенты из Москвы отправятся в Антарктиду

В Китае составили идеальную программу путешествия по России, соответствующее видео уже завирусилось в соцсетях. Например, пара из Шанхая начинает свой медовый месяц в Москве. Они организовали целый тур по городу. Здесь они проведут три дня, еще два – в Санкт-Петербурге и еще четыре – в Мурманске.

Молодожены хотят погулять, посетить несколько музеев и, если повезет, увидеть северное сияние. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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