ЕС откроет границы россиянам с отрицательным результатом ПЦР-теста

С 1 февраля Евросоюз открывает границы россиянам с отрицательным результатом ПЦР-теста. Это будет возможно, если РФ не попадет в "красную" зону по коронавирусу.

Тем, кто переболел, нужна будет справка о выздоровлении и о том, что с первого положительного теста на коронавирус прошло не больше 180 дней.

"Спутник V" в Европе пока не признали, поэтому привитым тоже надо будет сдавать тест. Въезжать можно с отрицательным ПЦР-тестом или с отрицательным экспресс-тестом, которому не больше суток.

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