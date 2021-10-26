В АТОР рассказали об активном бронировании путевок в нерабочие дни

Россияне активно бронируют в том числе подорожавшие путевки, чтобы не сидеть дома на нерабочих днях. Стоимость отдыха в этот период выросла на 10–30%, в зависимости от направления. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что после объявления нерабочих дней спрос намного увеличился. Египет, а именно дорогие отели, уже разобрали. Также бронируют Турцию, Доминиканскую республику и Эмираты.

Не так часто оплачивают путевки в Сербию, Венгрию и Хорватию. Однако по российским регионам спрос существенно снизился из-за ограничений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.