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26 июня, 11:45

Туризм

Москва может побить летний туристический рекорд

Москва может побить летний туристический рекорд

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В Москве этим летом может быть побит новый туристический рекорд: все больше гостей приезжают в столицу ради фестивалей, прогулок и посещения музеев. Многие городские активности, включая экскурсии и выставки, доступны бесплатно – достаточно зарегистрироваться в рамках специальных акций.

Журналисты провели эксперимент, чтобы узнать, сколько стоит провести день в Москве: с бюджетом в 3 тысячи рублей удалось оплатить все основные расходы. Билеты на транспорт, проживание в хостеле, завтрак в кофейне, обед в кафе, посещение музея, вечерняя культурная программа и даже ужин – потрачено 2 866 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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