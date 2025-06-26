Москва может побить летний туристический рекорд

В Москве этим летом может быть побит новый туристический рекорд: все больше гостей приезжают в столицу ради фестивалей, прогулок и посещения музеев. Многие городские активности, включая экскурсии и выставки, доступны бесплатно – достаточно зарегистрироваться в рамках специальных акций.

Журналисты провели эксперимент, чтобы узнать, сколько стоит провести день в Москве: с бюджетом в 3 тысячи рублей удалось оплатить все основные расходы. Билеты на транспорт, проживание в хостеле, завтрак в кофейне, обед в кафе, посещение музея, вечерняя культурная программа и даже ужин – потрачено 2 866 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.