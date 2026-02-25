Стоимость визы в Египет увеличится с 1 марта до 30 долларов

С 1 марта Египет увеличивает стоимость визы для туристов с 25 до 30 долларов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Изменения затронут всех, кто прилетает в международные аэропорты Каира, Хургады и городов Средиземноморья. К ним относятся Александрия, Эль-Аламейн и Мерса-Матрух.

Для россиян по-прежнему доступен бесплатный Синайский штамп. Его ставят по прилете в международный аэропорт Шарм-эль-Шейха на срок пребывания до 15 дней. Штамп действует при условии, что турист не покидает регион. Если запланированы экскурсионные поездки, например в Каир, потребуется стандартная виза за 30 долларов.

