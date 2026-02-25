Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 07:15

Туризм

Стоимость визы в Египет увеличится с 1 марта до 30 долларов

Стоимость визы в Египет увеличится с 1 марта до 30 долларов

Спрос на услуги экскурсоводов вырос в 2 раза в Москве

В РСТ рассказали, сколько российских туристов могут находиться в Мексике

Опрос показал, что 84% подростков мечтают о каникулах в Москве

Стоимость визы в Египет увеличится с 1 марта

Российские авиакомпании завершили вывоз туристов с Кубы

Спрос на поездки в праздничные дни вырос в РФ более чем в два раза

Спрос на поездки в праздничные даты у россиян вырос более чем в 2 раза

Путешествие на троих будет стоить россиянам около 200 тыс рублей в 2026 году

147 россиян не могут вылететь с Кубы

С 1 марта Египет увеличивает стоимость визы для туристов с 25 до 30 долларов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Изменения затронут всех, кто прилетает в международные аэропорты Каира, Хургады и городов Средиземноморья. К ним относятся Александрия, Эль-Аламейн и Мерса-Матрух.

Для россиян по-прежнему доступен бесплатный Синайский штамп. Его ставят по прилете в международный аэропорт Шарм-эль-Шейха на срок пребывания до 15 дней. Штамп действует при условии, что турист не покидает регион. Если запланированы экскурсионные поездки, например в Каир, потребуется стандартная виза за 30 долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика