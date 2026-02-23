График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 12:15

Туризм

В РСТ рассказали, сколько российских туристов могут находиться в Мексике

В РСТ рассказали, сколько российских туристов могут находиться в Мексике

Опрос показал, что 84% подростков мечтают о каникулах в Москве

Стоимость визы в Египет увеличится с 1 марта

Российские авиакомпании завершили вывоз туристов с Кубы

Спрос на поездки в праздничные дни вырос в РФ более чем в два раза

Спрос на поездки в праздничные даты у россиян вырос более чем в 2 раза

Путешествие на троих будет стоить россиянам около 200 тыс рублей в 2026 году

147 россиян не могут вылететь с Кубы

"Интервью": Евгений Макаров – об отдыхе в отелях Московского региона

Гостями фестиваля "Китайский Новый год в Москве" стали туристы из Поднебесной

В Мексике, где сейчас происходят беспорядки, может находится от 3,5 тысячи до 5 тысяч россиян. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Среди этих людей есть как организованные, так и самостоятельные туристы. Беспорядки в курортных городах вспыхнули после ликвидации наркобарона. Взбунтовались преступные группировки. Они блокируют дороги, поджигают автомобили. Россиян, которые находятся в Мексике, призывают к бдительности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмполитиказа рубежомвидеоСтанислав Кулик

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика