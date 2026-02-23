В РСТ рассказали, сколько российских туристов могут находиться в Мексике

В Мексике, где сейчас происходят беспорядки, может находится от 3,5 тысячи до 5 тысяч россиян. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Среди этих людей есть как организованные, так и самостоятельные туристы. Беспорядки в курортных городах вспыхнули после ликвидации наркобарона. Взбунтовались преступные группировки. Они блокируют дороги, поджигают автомобили. Россиян, которые находятся в Мексике, призывают к бдительности.

