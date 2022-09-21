Госдума предложила взимать с путешественников дополнительные сборы

В Госдуме предложили взимать с путешественников дополнительные сборы за отдых в российских регионах. Летом 2022 года в отелях Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краях уже удержали по 50 рублей со взрослых постояльцев.

Насколько прирос бюджет в курортных регионах и каковы будут правила для остальной России? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



