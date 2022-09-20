Туристам из РФ предложили оформлять американские визы в Польше

Замкнутый круг получается для россиян, которые хотят получить визы в США. В посольстве страны предложили российским туристам получать визы в Польше, но въезд туда закрыли накануне. Сообщается, что окна на эту осень появились в Казахстане.

В 2021 году подсчитали, какому проценту иностранцев отказали в визе. В лидерах оказались Северная Корея, никто из граждан этой страны визу так не получил, а также Китай и страны Африки. Более 70% граждан этих стран получили отказ. А россиян, не попавших в Америку в 2021 году, всего около 30%.

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