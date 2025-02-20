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20 февраля, 16:30

M24.RU

Эксперты рассказали о новых правилах работы экскурсоводов в Москве

Эксперты рассказали о новых правилах работы экскурсоводов в Москве

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С 1 марта в России станет обязательной аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. Проводить экскурсии по Москве смогут только специалисты, которые подтвердили свою квалификацию – сдав экзамен и получив соответствующее удостоверение.

Как это повлияет на качество туристических услуг? Какими компетенциями должен обладать экскурсовод? Какова роль гидов в просвещении и патриотическом воспитании молодежи? Как развивается туристическая отрасль в Москве?

Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", приуроченной к Всемирному дню экскурсовода, рассказали:

  • начальник управления туризма Комитета по туризму города Москвы Инесса Григ;
  • руководитель Академии Музея Победы Екатерина Патрина;
  • руководитель проектов в области туризма Мостуризма, заместитель председателя комиссии по аттестации экскурсоводов Александр Чернов;
  • мастер школы гида "Глазами инженера" Татьяна Денисова.

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