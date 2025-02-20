20 февраля, 16:30M24.RU
Эксперты рассказали о новых правилах работы экскурсоводов в Москве
С 1 марта в России станет обязательной аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. Проводить экскурсии по Москве смогут только специалисты, которые подтвердили свою квалификацию – сдав экзамен и получив соответствующее удостоверение.
Как это повлияет на качество туристических услуг? Какими компетенциями должен обладать экскурсовод? Какова роль гидов в просвещении и патриотическом воспитании молодежи? Как развивается туристическая отрасль в Москве?
Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", приуроченной к Всемирному дню экскурсовода, рассказали:
- начальник управления туризма Комитета по туризму города Москвы Инесса Григ;
- руководитель Академии Музея Победы Екатерина Патрина;
- руководитель проектов в области туризма Мостуризма, заместитель председателя комиссии по аттестации экскурсоводов Александр Чернов;
- мастер школы гида "Глазами инженера" Татьяна Денисова.