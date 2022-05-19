В Tez Tour стартовали продажи туров на чартеры в Египет

Tez Tour открыл продажи туров на чартерные рейсы на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада из России, которые стартуют 28 мая.

Стоимость недельного отдыха в начале июня стартует от 41,3 тысячи рублей на человека при двухместном размещении в отеле четыре звезды на "все включено". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.