Абхазия стала центром притяжения туристов из РФ

Абхазия в высокий сезон стала центром притяжения для тысяч россиян. Не пугают туристов ни пробки на таможне, ни сильно подорожавшее жилье.

Как, кроме автомобиля, туристам добраться до черноморского курорта? Какие варианты гостиниц доступны для бронирования? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

