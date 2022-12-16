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Туризм

Москвичам рассказали, как добраться до Великого Устюга

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Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в Великий Устюг можно на самолете. Для москвичей рейсы будут стыковочными, через Вологду и Череповец. Пока долететь можно только до Вологды, оттуда еще 5,5 часа нужно проехать на автобусе. Все вместе будет стоить около семи тысяч рублей.

Отправиться на родину Деда Мороза можно на поезде. Время в пути составит около 20 часов, а стоимость – три тысячи рублей за билет. Если ехать на машине, то заложить на дорогу нужно от 13 часов. Стоимость бензина в одну сторону – четыре тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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