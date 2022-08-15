Спрос на пакетные туры для отдыха в Европе в России сократился до единичного – туроператор

Спрос на пакетные туры для отдыха в Европе в России сократился до единичного, рассказали туроператоры. При этом некоторые москвичи проводят в визовых центрах по несколько часов – число заявок на шенгенские визы выросло на 40%. Часто места можно найти только на конец осени.

Какие страны готовы выдать россиянам въездные документы и какие шансы, что их вскоре аннулируют? Как получить "шенген" и пустят ли в страны ЕС на границе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.