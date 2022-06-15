Дагестан продолжил бить рекорды по туристическому потоку

Дагестан бьет рекорды по турпотоку. Там есть Каспийское море, горы, каньоны и водопады. А еще можно увидеть самые разные исторические памятники времен персидских завоеваний. Однако пляжный отдых большой популярностью не пользуется. В республике мало отелей.

В Сочи, наоборот, море теплее и с гостиницами нет проблем, но и цены на порядок выше. Так куда ехать, если очень хочется купаться и загорать на пляже?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.