Таиланд отменил требование о вакцинации от COVID-19 для въезжающих в страну

Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения королевства Анутин Чарнвиракул.

Ранее управление гражданской авиации страны заявило, что возвращает требование предъявлять сертификаты о прививке. Связано это было с ожидаемым наплывом туристов из Китая, где по-прежнему сложная ситуация с COVID-19.

Много ли российских туристов летят в Таиланд? И какая там ситуация с коронавирусом? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.