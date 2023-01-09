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11:30

Туризм

Таиланд отменил требование о вакцинации от COVID-19 для въезжающих в страну

Таиланд отменил требование о вакцинации от COVID-19 для въезжающих в страну

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Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения королевства Анутин Чарнвиракул.

Ранее управление гражданской авиации страны заявило, что возвращает требование предъявлять сертификаты о прививке. Связано это было с ожидаемым наплывом туристов из Китая, где по-прежнему сложная ситуация с COVID-19.

Много ли российских туристов летят в Таиланд? И какая там ситуация с коронавирусом? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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